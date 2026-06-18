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Мартинес может снова объединиться с Роналду

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 13:10
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Мартинес может снова объединиться с Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, испанский специалист начал переговоры с "Аль-Насром".

Контракт 52-летнего тренера с Федерацией футбола Португалии рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года. После завершения турнира Мартинес может возглавить саудовский клуб.

По информации источника, наставник входит в число главных кандидатов на пост главного тренера "Аль-Насра".

По итогам сезона-2025/26 саудовский клуб расстался с Жорже Жезушем, который привел команду к чемпионскому титулу, и теперь занимается поиском нового наставника.

Если назначение состоится, Мартинес вновь будет работать с Криштиану Роналду, которого сейчас тренирует в сборной Португалии.

Испанец возглавляет национальную команду с января 2023 года. Под его руководством португальцы стали победителями Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

Напомним, в первом туре чемпионата мира 2026 года сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Следующий матч команда Мартинеса проведет 23 июня против Узбекистана.

İdman.Biz
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