"Манчестер Юнайтед" отказался вновь отпускать Рашфорда в "Барселону"

Нападающий Маркус Рашфорд, вероятнее всего, не вернется в "Барселону" на правах аренды.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ESPN, руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение больше не рассматривать вариант с очередной арендой английского футболиста.

В сезоне-2025/26 28-летний форвард выступал за каталонский клуб на правах аренды. При этом у "Барселоны" была возможность выкупить игрока за 30 миллионов евро, однако клуб не воспользовался этим правом.

После завершения чемпионата мира 2026 года Рашфорд вернется в расположение "Манчестер Юнайтед". По информации источника, любые новые предложения "Барселоны" об аренде будут отклонены.

Отмечается, что английский клуб готов рассматривать только полноценный трансфер футболиста.

Рашфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед" и на протяжении многих лет выступает за основную команду манкунианцев.