Роналду обратился к болельщикам после осечки Португалии на ЧМ-2026

Криштиану Роналду прокомментировал ничью сборной Португалии в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz, португальцы не сумели обыграть ДР Конго, завершив встречу первого тура группы K со счетом 1:1.

После матча капитан национальной команды обратился к болельщикам в социальных сетях.

"Это не тот старт, которого мы хотели, но до конца еще очень далеко. Фокус на следующей игре", - написал Роналду.

Для 41-летнего форварда встреча с ДР Конго стала исторической. Выйдя на поле с первых минут, он стал первым европейским футболистом, сыгравшим на 12 крупных международных турнирах в составе национальной сборной.

Следующий матч на чемпионате мира команда Роберто Мартинеса проведет 23 июня против сборной Узбекистана.