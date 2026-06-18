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Роналду обратился к болельщикам после осечки Португалии на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 01:47
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Роналду обратился к болельщикам после осечки Португалии на ЧМ-2026

Криштиану Роналду прокомментировал ничью сборной Португалии в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz, португальцы не сумели обыграть ДР Конго, завершив встречу первого тура группы K со счетом 1:1.

После матча капитан национальной команды обратился к болельщикам в социальных сетях.

"Это не тот старт, которого мы хотели, но до конца еще очень далеко. Фокус на следующей игре", - написал Роналду.

Для 41-летнего форварда встреча с ДР Конго стала исторической. Выйдя на поле с первых минут, он стал первым европейским футболистом, сыгравшим на 12 крупных международных турнирах в составе национальной сборной.

Следующий матч на чемпионате мира команда Роберто Мартинеса проведет 23 июня против сборной Узбекистана.

İdman.Biz
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