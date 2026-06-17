"Манчестер Сити" готов потратить 311 млн евро на двух игроков АПЛ

Футбольный клуб "Манчестер Сити" планирует провести масштабную трансферную кампанию и усилить центр поля сразу двумя дорогостоящими приобретениями.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, в сферу интересов вице-чемпионов Англии входят полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали и хавбек "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон.

По информации источника, переговоры по трансферу Андерсона ведутся уже длительное время. Однако теперь руководство "горожан" также намерено подписать Тонали.

Отмечается, что главным претендентом на итальянского полузащитника считается "Тоттенхэм", однако "Манчестер Сити" готов вмешаться в борьбу за футболиста и сорвать возможную сделку лондонского клуба.

Суммарно на приобретение Тонали и Андерсона манчестерцы могут потратить около 311 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тонали провел 53 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Андерсон, в свою очередь, сыграл 50 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами.