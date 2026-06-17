18 Июня 2026
RU

"Манчестер Сити" готов потратить 311 млн евро на двух игроков АПЛ

Мировой футбол
Новости
17 Июня 2026 23:19
32
"Манчестер Сити" готов потратить 311 млн евро на двух игроков АПЛ

Футбольный клуб "Манчестер Сити" планирует провести масштабную трансферную кампанию и усилить центр поля сразу двумя дорогостоящими приобретениями.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, в сферу интересов вице-чемпионов Англии входят полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали и хавбек "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон.

По информации источника, переговоры по трансферу Андерсона ведутся уже длительное время. Однако теперь руководство "горожан" также намерено подписать Тонали.

Отмечается, что главным претендентом на итальянского полузащитника считается "Тоттенхэм", однако "Манчестер Сити" готов вмешаться в борьбу за футболиста и сорвать возможную сделку лондонского клуба.

Суммарно на приобретение Тонали и Андерсона манчестерцы могут потратить около 311 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тонали провел 53 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Андерсон, в свою очередь, сыграл 50 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Молодой талант обойдется "Ливерпулю" в 130 млн евро
17 Июня 22:46
Мировой футбол

Молодой талант обойдется "Ливерпулю" в 130 млн евро

Клуб активизировал переговоры по переходу 19-летнего футболиста
Родители Жоты посетили матч ЧМ-2026: мать расплакалась на трибуне
17 Июня 21:58
Мировой футбол

Родители Жоты посетили матч ЧМ-2026: мать расплакалась на трибуне - ФОТО

Память о бывшем форварде почтили перед матчем Португалии
"Барселона" выступила с ответом на заявления "Реала" по делу Негрейры
17 Июня 21:39
Мировой футбол

"Барселона" выступила с ответом на заявления "Реала" по делу Негрейры

Каталонский клуб потребовал принять меры после обвинений со стороны мадридцев

"РБ Лейпциг" отправил в отставку главного тренера
17 Июня 20:50
Мировой футбол

"РБ Лейпциг" отправил в отставку главного тренера

Немецкий клуб официально расстался с Оле Вернером

"Челси" заинтересовался вингером "Эвертона"
17 Июня 20:30
Мировой футбол

"Челси" заинтересовался вингером "Эвертона"

Лондонский клуб уже сделал запрос по трансферу Илимана Ндиайе

Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч ЧМ-2026
17 Июня 19:58
Мировой футбол

Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч ЧМ-2026

Мартинес определился с составом на игру против ДР Конго

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
16 Июня 08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется
"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"
16 Июня 01:32
Мировой футбол

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Каталонский клуб получит более миллиона евро благодаря механизму ФИФА