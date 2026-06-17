"Барселона" выступила с ответом на заявления "Реала" по делу Негрейры

"Барселона" опубликовала официальное заявление в ответ на действия мадридского "Реала" по делу бывшего вице-президента Технического комитета арбитров Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Как сообщает İdman.biz, ранее руководство "Реала" уведомило УЕФА о наличии, по их мнению, доказательств, подтверждающих непрозрачные выплаты со стороны каталонского клуба в адрес Негрейры.

В ответ президент "Барселоны" Рафа Юсте направил официальные письма главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, президенту Королевской испанской футбольной федерации Рафаэлю Лусану и руководителю Технического комитета арбитров Франсиско Эстрелье.

В заявлении каталонского клуба подчеркивается, что обвинения являются ложными и наносят ущерб репутации не только "Барселоны", но и всего испанского футбола.

"Барселона" считает, что подобные заявления серьезно подрывают имидж чемпионата Испании, судейской системы и профессионального футбола страны в целом.

Клуб также призвал футбольные органы принять необходимые организационные и юридические меры для защиты своей репутации и авторитета испанских соревнований.

Напомним, дело Негрейры получило широкий резонанс в 2023 году после появления информации о платежах, которые, по данным СМИ, осуществлялись структурами "Барселоны" в адрес бывшего функционера испанского судейского корпуса в период с 2001 по 2018 год.