Родители Жоты посетили матч ЧМ-2026: мать расплакалась на трибуне - ФОТО

Трогательный момент произошел перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго.

Как сообщает İdman.biz, на встрече присутствуют родители трагически погибшего португальского футболиста Диогу Жоты.

Во время исполнения национального гимна Португалии на большом экране стадиона появилось изображение бывшего нападающего. После этого телекамеры показали его родителей на трибуне. Мать футболиста не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Напомним, Диогу Жота погиб в автокатастрофе 3 июля 2025 года. Автомобиль, в котором находились футболист и его брат, съехал с дороги и загорелся. По данным правоохранительных органов, причиной аварии стал разрыв шины.

Матч Португалия - ДР Конго проходит на стадионе "Эн-Эр-Джи" в Хьюстоне. На момент публикации сборная Португалии ведет в счете благодаря голу Жоау Невеша, забитому на первых минутах встречи.