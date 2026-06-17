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Молодой талант обойдется "Ливерпулю" в 130 млн евро

Мировой футбол
Новости
17 Июня 2026 22:46
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Молодой талант обойдется "Ливерпулю" в 130 млн евро

Футбольный клуб "Ливерпуль" продолжает работу над трансфером вингера "РБ Лейпцига" Яна Диоманде.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, мерсисайдский клуб активизировал переговоры по переходу 19-летнего футболиста.

По информации источника, новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола высоко оценивает потенциал ивуарийца и считает его важной частью своего проекта.

Интерес к Диоманде также проявляет французский "Пари Сен-Жермен", однако английский клуб намерен опередить конкурента в борьбе за одного из самых перспективных молодых игроков Европы.

Отмечается, что руководство "РБ Лейпцига" готово рассмотреть продажу футболиста только за сумму около 130 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Диоманде провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 13 голами и девятью результативными передачами.

İdman.Biz
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