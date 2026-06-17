"РБ Лейпциг" отправил в отставку главного тренера

Футбольный клуб "РБ Лейпциг" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Оле Вернером.

Как сообщает İdman.biz, информация об уходе 38-летнего специалиста опубликована на официальном сайте немецкого клуба.

Вернер возглавил команду летом 2025 года. Под его руководством "РБ Лейпциг" занял третье место в чемпионате Германии сезона-2025/26, набрав 65 очков и завоевав путевку в Лигу чемпионов.

До работы в лейпцигском клубе тренер руководил "Вердером" и "Хольштайн Килем".

Ранее в немецких и испанских СМИ появилась информация, что главным кандидатом на освободившийся пост является наставник "Мальорки" Мартин Демикелис. Официального подтверждения возможного назначения аргентинского специалиста пока не поступало.

Ожидается, что руководство "РБ Лейпцига" в ближайшее время объявит имя нового главного тренера команды.