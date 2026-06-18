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Кейн забил юбилейный гол за сборную Англии на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 00:30
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Кейн забил юбилейный гол за сборную Англии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметился очередным историческим достижением в составе национальной команды.

Как сообщает İdman.biz, гол в ворота Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стал для форварда 80-м за сборную Англии.

Капитан англичан отличился на 12-й минуте встречи, реализовав пенальти. Примечательно, что сначала Кейн не сумел переиграть вратаря соперника, однако арбитр назначил повторный удар из-за преждевременного выхода голкипера с линии ворот.

Для 32-летнего форварда этот матч стал 116-м в футболке национальной команды. Впервые Кейн получил вызов в сборную Англии в 2015 году.

İdman.Biz
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