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Кейн обошел Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 01:08
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Кейн обошел Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн улучшил свои позиции в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.biz, форвард отметился голом в матче первого тура группы L ЧМ-2026 против Хорватии.

Реализовав пенальти на 12-й минуте встречи, Кейн забил свой девятый мяч на мировых первенствах. Позже англичанин оформил дубль и довел этот показатель до 10 голов.

Таким образом, капитан английской сборной опередил целую группу легендарных футболистов, включая Криштиану Роналду, Диего Марадону, Неймара, Ривалдо и Руди Феллера, на счету которых по восемь голов на чемпионатах мира.

Кроме того, Кейн сравнялся по этому показателю с рядом известных игроков, среди которых Эйсебио, Роберто Баджо, Давид Вилья и Кристиан Вьери.

İdman.Biz
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