Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вошел в историю национальной команды, став ее лучшим бомбардиром всех времен.

Как сообщает İdman.biz, 27-летний форвард забил свой 58-й мяч за "трехцветных" в матче чемпионата мира 2026 года против Сенегала (3:1).

Благодаря этому голу Мбаппе превзошел достижение Оливье Жиру и единолично возглавил список лучших снайперов в истории сборной Франции.

После установления рекорда капитан французской команды поделился эмоциями в социальных сетях.

"58 голов. Это огромная гордость - стать лучшим бомбардиром в истории нашей сборной, в стране, где играло так много великих футболистов. Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерскому штабу и Федерации футбола Франции за доверие с самого первого дня. И спасибо вам за поддержку. Мы продолжаем идти вперед, впереди еще так много дел", - написал Мбаппе.

Примечательно, что рекорд французский форвард установил, не проведя за национальную команду даже 100 матчей.