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"Реал" расстанется с полузащитником по решению Моуринью

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 07:19
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"Реал" расстанется с полузащитником по решению Моуринью

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос близок к уходу из команды.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, руководство "сливочных" приняло решение расторгнуть контракт с 29-летним футболистом.

По информации источника, испанец не входит в планы нового главного тренера команды Жозе Моуринью и готов начать новый этап своей карьеры.

Одним из главных претендентов на хавбека считается "Бетис". Севильский клуб заинтересован в возвращении своего бывшего игрока и готов оперативно завершить сделку.

В сезоне-2025/26 Себальос провел 23 матча во всех турнирах, однако не отметился ни голами, ни результативными передачами.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 7 миллионов евро.

İdman.Biz
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