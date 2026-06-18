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Моуринью попросил руководство подписать Энцо Фернандеса

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 09:29
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Моуринью попросил руководство подписать Энцо Фернандеса

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью попросил руководство клуба подписать полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, мадридский клуб рассмотрит возможность трансфера аргентинского футболиста.

Ранее сообщалось, что сам Фернандес заинтересован в переходе в "Реал". Однако серьезным препятствием для сделки остается финансовая сторона вопроса.

По данным источника, "Челси" готов расстаться с полузащитником, но рассчитывает получить за него 138 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фернандес провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач.

Контракт аргентинца с лондонским клубом действует до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

İdman.Biz
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