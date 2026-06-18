Женский "Нефтчи" начнет путь в Лиге чемпионов матчем с "Будучностью"

Определился соперник женской футбольной команды "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам состоявшейся сегодня жеребьевки бакинский клуб встретится в полуфинале первой группы с черногорской "Будучностью".

Победитель этой пары выйдет в финал мини-турнира, где сыграет с сильнейшей командой противостояния между греческим "ПАОК" и израильским "Хапоэлем" (Иерусалим).

Только победитель группы получит путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Полуфинальные матчи первого отборочного этапа состоятся 22 июля, а финал пройдет 25 июля.

Напомним, женская команда "Нефтчи" получила право выступить в Лиге чемпионов после успешного выступления в чемпионате Азербайджана.