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Семья Месси выступила с заявлением о состоянии здоровья отца футболиста

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 21:56
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Семья Месси выступила с заявлением о состоянии здоровья отца футболиста

Семья Месси сделала заявление в связи со слухами о болезни Хорхе — отца нападающего сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионеля Месси. Как передает İdman.Biz, ранее СМИ сообщали, что форвард заплакал после первого забитого мяча в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0) из-за болезни отца.

"Семья Месси сообщает, что на текущий момент Хорхе Месси сталкивается с проблемами со здоровьем. Он находится под наблюдением врачей, восстанавливается и демонстрирует положительные результаты.

В свете сообщений, слухов и домыслов, распространившихся в последние часы, семья выражает глубокое недовольство отсутствием чуткости, уважения и порядочности со стороны некоторых людей при обсуждении сугубо частного семейного дела.

Семья также хотела бы уточнить, что только ближайшие родственники Хорхе располагают точной и достоверной информацией о его состоянии. Поэтому любая версия, заявление или информация, не поступающая непосредственно от семьи или ее официальных каналов, не должна считаться достоверной или правдивой. В такое время мы просим об ответственности, осторожности и гуманности.

Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания СМИ. Мы искренне ценим полученные сообщения с выражением поддержки, уважения и беспокойства и просим уважать частную жизнь Хорхе и всей его семьи на протяжении всего этого процесса.

Любая важная информация будет предоставлена ​​семьей через соответствующие официальные каналы. Благодарим вас за понимание", — цитирует заявление аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

İdman.Biz
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