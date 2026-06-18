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"Ливерпуль" объявил о покупке вингера "Осасуны" Муньоса

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 22:38
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"Ливерпуль" объявил о покупке вингера "Осасуны" Муньоса

"Ливерпуль" объявил о трансфере крайнего нападающего "Осасуны" Виктора Муньоса.

22-летний испанец, который находится в расположении сборной своей страны на ЧМ-2026, успешно прошел медицинское обследование на базе в Теннесси (США), и заключил с английским клубом длительный контракт, срок которого не уточняется.

18 июня появилась информация о том, что "Ливерпуль" заплатит за Муньоса 40 миллионов евро, 20 из которых достанутся "Реалу", воспитанником которого является вингер.

Трансфер Муньоса стал для "Ливерпуля" первым после назначения Андони Ираолы на пост главного тренера команды.

İdman.Biz
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