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Маркос Сенеси - игрок "Тоттенхэм Хотспур"

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 21:26
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Маркос Сенеси - игрок "Тоттенхэм Хотспур"

"Тоттенхэм Хотспур" объявил о переходе аргентинского защитника Маркоса Сенеси. Футболист присоединится к лондонской команде 1 июля после истечения срока его соглашения с "Борнмутом", сообщает İdman.Biz.

"Это совершенно особое чувство — быть футболистом "Тоттенхэм Хотспур".

С самого начала клуб показал, почему они хотят видеть меня своим игроком и как сильно они хотят, чтобы я был частью того, что они строят. Это захватывающе, мне не терпится принять в этом участие.

Каждый раз, выходя на поле, буду делать все возможное, чтобы болельщики гордились мной, а клуб вернулся на то место, которое ему принадлежит. Хочу побеждать с "Тоттенхэмом" и сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло", – приводит слова Сенеси официальный сайт "Тоттенхэм Хотспур".

Сенеси начал свою карьеру в "Фейеноорде", откуда в 2022 году перешел в "Борнмут" за € 15 млн. За время выступления за "вишен" аргентинец сыграл 128 матчей, в которых забил шесть голов и оформил 10 результативных передач.

İdman.Biz
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