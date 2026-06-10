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Фабрегас запретил дочери соцсети до 16 лет - ФОТО/ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 16:53
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Фабрегас запретил дочери соцсети до 16 лет

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас рассказал, почему его 13-летняя дочь до сих пор не пользуется смартфоном и не зарегистрирована в социальных сетях.

"Социальные сети - это иллюзия, мир, которого на самом деле не существует. Там много ботов и разочарованных людей. Моя 13-летняя дочь - единственная в своем классе, у кого нет телефона. Я остаюсь непреклонен: никакого Instagram и Twitter до 16 лет. Я хочу защитить ее подростковый возраст", - заявил Фабрегас Corriere della Sera.

По мнению испанского специалиста, современные дети проводят слишком много времени со смартфонами и планшетами, теряя возможность полноценно жить реальной жизнью.

Фабрегас отметил, что предыдущие поколения больше времени проводили на улице, играли в футбол и развивали творческие способности без постоянного присутствия цифровых технологий.

Тренер признался, что придерживается подобных принципов и в "Комо". В частности, одним из внутренних правил клуба является запрет на использование мобильных телефонов во время обеда.

Фабрегас также выразил удивление тем, что некоторые футболисты проводят время в смартфонах буквально за несколько минут до выхода на поле.

Напомним, что в сезоне-2025/26 "Комо" под руководством испанца занял четвертое место в Серии А и впервые в своей истории завоевал путевку в Лигу чемпионов.

İdman.Biz
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