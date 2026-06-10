"Манчестер Сити" продлил контракт с молодым талантом

Футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с полузащитником Дивайном Мукасой.

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Мукаса присоединился к академии "горожан" в 2023 году и быстро стал одним из самых перспективных молодых игроков клуба. После успешных выступлений за юношеские и резервные команды он дебютировал в основном составе под руководством Пепа Гвардиолы.

В минувшем сезоне хавбек провел шесть матчей за первую команду "Манчестер Сити". Вторую часть кампании он отыграл на правах аренды в "Лестере", где в 15 матчах Чемпионшипа забил два мяча и сделал три результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.