"Манчестер Юнайтед" следит за форвардом "Интера"

Нападающий "Интера" Франческо Пио Эспозито оказался в сфере интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, особое внимание к 20-летнему форварду проявляет "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, скауты манкунианцев присутствовали на недавних матчах молодежной сборной Италии против Люксембурга и Греции. Эспозито выходил в стартовом составе в обеих встречах и отметился забитыми мячами.

В "Манчестер Юнайтед" считают, что итальянец обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы в будущем стать нападающим топ-уровня.

Помимо "красных дьяволов", за игроком внимательно следят "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и французский "Страсбург".

Минувший сезон стал для Эспозито одним из лучших в карьере. В составе "Интера" он забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 45 миллионов евро.