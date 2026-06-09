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"Реал" объявил об уходе главного тренера

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 22:30
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"Реал" объявил об уходе главного тренера

Мадридский "Реал" официально сообщил об уходе Альваро Арбелоа с поста главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте "Королевского клуба".

В клубе поблагодарили специалиста за преданность, самоотверженность и профессионализм, отметив, что Арбелоа на протяжении многих лет являлся примером ценностей "Реала".

"Реал" также пожелал бывшему наставнику успехов на новом этапе карьеры.

Арбелоа возглавил команду 13 января текущего года. Под его руководством мадридцы провели 28 матчей во всех турнирах, одержав 18 побед, дважды сыграв вничью и потерпев восемь поражений.

İdman.Biz
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