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Сборы в Габале и четыре спарринга: "Сумгайыт" определился с летней подготовкой - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 14:42
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Сборы в Габале и четыре спарринга: "Сумгайыт" определился с летней подготовкой - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сумгайыт" определился с планом подготовки к сезону-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, летние учебно-тренировочные сборы команда проведет в Габале.

Об этом İdman.Biz сообщил пресс-секретарь клуба Заур Худиев.

По его словам, в рамках подготовки к новому сезону "Сумгайыт" планирует провести четыре контрольных матча.

Соперники по спаррингам и точные даты встреч будут объявлены позднее.

Напомним, что после завершения сезона "Сумгайыт" расстался с главным тренером Сашей Иличем. Сербский специалист покинул клуб по окончании срока контракта.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
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