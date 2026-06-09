Испания уверенно обыграла Перу перед стартом чемпионата мира - ВИДЕО

Сборная Испании по футболу одержала победу над Перу в последнем товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Куаутемок" в мексиканской Пуэбле завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

"Красная фурия" активно начала игру и уже на 2-й минуте вышла вперед благодаря голу Микеля Оярсабаля. На 32-й минуте Педри удвоил преимущество европейской команды.

После перерыва вратарь сборной Перу Педро Гальесе отправил мяч в собственные ворота, сделав счет 3:0. На 66-й минуте Хайро Велес отыграл один мяч, однако на итоговый результат это не повлияло.

Сборная Перу не смогла пробиться на чемпионат мира. Команда заняла девятое место в южноамериканской квалификации и осталась за бортом турнира.

Испания выступит на чемпионате мира в группе H, где ее соперниками станут сборные Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.