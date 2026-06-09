9 Июня 2026
RU

Испания уверенно обыграла Перу перед стартом чемпионата мира - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 10:25
26
Испания уверенно обыграла Перу перед стартом чемпионата мира

Сборная Испании по футболу одержала победу над Перу в последнем товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Куаутемок" в мексиканской Пуэбле завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

"Красная фурия" активно начала игру и уже на 2-й минуте вышла вперед благодаря голу Микеля Оярсабаля. На 32-й минуте Педри удвоил преимущество европейской команды.

После перерыва вратарь сборной Перу Педро Гальесе отправил мяч в собственные ворота, сделав счет 3:0. На 66-й минуте Хайро Велес отыграл один мяч, однако на итоговый результат это не повлияло.

Сборная Перу не смогла пробиться на чемпионат мира. Команда заняла девятое место в южноамериканской квалификации и осталась за бортом турнира.

Испания выступит на чемпионате мира в группе H, где ее соперниками станут сборные Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Ирана начала подготовку к чемпионату мира у бассейна
09:55
Мировой футбол

Сборная Ирана начала подготовку к чемпионату мира у бассейна - ВИДЕО

Команда была вынуждена изменить место базирования из-за визовых проблем

"Челси" интересуется бывшим форвардом "Ливерпуля"
09:41
Мировой футбол

"Челси" интересуется бывшим форвардом "Ливерпуля"

Дарвин Нуньес может вернуться в английскую Премьер-лигу

"Арсенал" уволил главу медицинского штаба
09:14
Мировой футбол

"Арсенал" уволил главу медицинского штаба

Решение последовало после сезона, в котором команду преследовали травмы
"Манчестер Юнайтед" нацелился на капитана "Тоттенхэма"
08:23
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на капитана "Тоттенхэма"

Манкунианцы готовят предложение по чемпиону мира

"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью
06:08
Мировой футбол

"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью

Мадридцы рассматривают защитников из "Манчестер Сити" и "Арсенала"

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира
04:12
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира

Туринцы хотят подписать голкипера сборной Аргентины

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии