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"Челси" интересуется бывшим форвардом "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 09:41
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"Челси" интересуется бывшим форвардом "Ливерпуля"

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес может вновь оказаться в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, интерес к форварду "Аль-Хиляля" проявляет "Челси".

По информации источника, лондонский клуб рассматривает возможность приглашения бывшего игрока "Ливерпуля" в летнее трансферное окно.

Сообщается, что главный тренер "Челси" Хаби Алонсо рассчитывает на конкуренцию между Нуньесом и Жоау Педру за место в линии атаки.

Напомним, что уругваец выступал за "Ливерпуль" с июня 2022 года по август 2025-го, после чего перебрался в саудовский "Аль-Хиляль".

Контракт Нуньеса с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до середины 2028 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

İdman.Biz
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