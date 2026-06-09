Мбаппе вошел в топ-10 рекордсменов сборной Франции

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в десятку футболистов с наибольшим количеством матчей за сборную Франции.

Как сообщает İdman.Biz, знаковым для форварда стал товарищеский матч против Северной Ирландии, в котором он вышел на поле с первых минут.

Эта игра стала для Мбаппе 98-й в составе национальной команды. Благодаря этому показателю он опередил Лорана Блана, Карима Бензема и Бишенте Лизаразю, на счету которых по 97 матчей за сборную Франции.

В списке рекордсменов французской команды выше Мбаппе располагаются Уго Льорис (145 матчей), Лилиан Тюрам (142), Оливье Жиру и Антуан Гризманн (по 137), Тьерри Анри (123), Марсель Десайи (116), Зинедин Зидан (108), Патрик Виейра (107) и Дидье Дешам (103).

В ближайшее время капитан сборной Франции может подняться еще выше в историческом рейтинге национальной команды.