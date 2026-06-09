9 Июня 2026
RU

Мбаппе вошел в топ-10 рекордсменов сборной Франции

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 03:00
9
Мбаппе вошел в топ-10 рекордсменов сборной Франции

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в десятку футболистов с наибольшим количеством матчей за сборную Франции.

Как сообщает İdman.Biz, знаковым для форварда стал товарищеский матч против Северной Ирландии, в котором он вышел на поле с первых минут.

Эта игра стала для Мбаппе 98-й в составе национальной команды. Благодаря этому показателю он опередил Лорана Блана, Карима Бензема и Бишенте Лизаразю, на счету которых по 97 матчей за сборную Франции.

В списке рекордсменов французской команды выше Мбаппе располагаются Уго Льорис (145 матчей), Лилиан Тюрам (142), Оливье Жиру и Антуан Гризманн (по 137), Тьерри Анри (123), Марсель Десайи (116), Зинедин Зидан (108), Патрик Виейра (107) и Дидье Дешам (103).

В ближайшее время капитан сборной Франции может подняться еще выше в историческом рейтинге национальной команды.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Перес подарил папе римскому футболку "Реала"
01:51
Мировой футбол

Перес подарил папе римскому футболку "Реала" - ФОТО

Глава мадридского клуба встретился с Львом XIV на "Сантьяго Бернабеу"
Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B
00:50
Мировой футбол

Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B

Алессандро Неста подписал контракт с "Авеллино" до 2028 года

"Барселона" определилась с преемником Флика
8 Июня 23:59
Мировой футбол

"Барселона" определилась с преемником Флика

Каталонцы уже провели первые контакты с бывшим игроком клуба

Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира
8 Июня 23:32
Мировой футбол

Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира

Восстановление лидера сборной Бразилии проходит по плану врачей
"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Бывший форвард "Ливерпуля" завершил карьеру в 31 год
8 Июня 21:15
Мировой футбол

Бывший форвард "Ливерпуля" завершил карьеру в 31 год

Дивок Ориги объявил о завершении выступлений и поблагодарил болельщиков

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии

Азербайджанские гимнастки выиграли золото Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО
7 Июня 21:20
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки выиграли золото Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО

Женская группа также стала обладателем AGF Trophy