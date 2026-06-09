"Ювентус" нацелился на чемпиона мира

Футбольный клуб "Ювентус" определился с приоритетной целью на позицию вратаря в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, туринский клуб заинтересован в подписании голкипера "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

По информации источника, руководство "бьянконери" уже изучило финансовые условия возможной сделки, а также детали контракта футболиста.

33-летний Мартинес считается одним из лучших вратарей мира. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 2022 году, а в минувшем сезоне выиграл Лигу Европы.

Ожидается, что вопрос усиления вратарской позиции станет одним из приоритетов "Ювентуса" в нынешнее межсезонье.