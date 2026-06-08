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Робин ван Перси уволен с поста главного тренера "Фейеноорда"

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 00:20
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Робин ван Перси уволен с поста главного тренера "Фейеноорда"

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси уволен с поста главного тренера роттердамского "Фейеноорда".

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Voetbal International.

Специалист возглавил команду в феврале 2025 года, срок действия его трудового договора с клубом был рассчитан до лета 2027-го. По данным источника, генеральный директор Роберт Эйнхорн и технический директор Деви Риго приняли решение расстаться с ван Перси. Тот факт, что "Фейеноорд" не смог стать чемпионом Нидерландов по итогам прошлого сезона, а также конфликт тренера с полузащитником Квинтеном Тимбером, вероятно, стали предпосылкой для увольнения специалиста. Помимо этого, подписание нападающего Рахима Стерлинга в феврале также вызвало вопросы: футболист не забил ни одного гола за команду.

İdman.Biz
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