Флорентино Перес выиграл выборы президента "Реала"

Флорентино Перес выиграл выборы на пост президента "Реала". Как передает İdman.Biz, об этом сообщают испанские издания COPE, Marca и As.

На пост также претендовал Энрике Рикельме.

Для 79-летнего функционера это восьмая подряд победа на выборах президента мадридского клуба. По информации COPE, что Перес набрал 64,1 процента голосов. Таким образом, он продолжит занимать свой пост до 2030 года.

Ранее Перес сообщил, что в случае его переизбрания новым главным тренером «сливочных» станет Жозе Моуринью.