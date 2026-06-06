"Барселона" отказалась от Осимхена ради другой трансферной цели

Футбольный клуб "Барселона" не планирует подписывать нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена, несмотря на предложение рассмотреть кандидатуру нигерийского форварда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, игрок был предложен каталонскому клубу через посредников, однако руководство сине-гранатовых не рассматривает вариант с его приобретением.

По информации источника, главным приоритетом "Барселоны" на трансферном рынке остается форвард мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес. Спортивное руководство клуба намерено как можно быстрее решить вопрос с возможным переходом аргентинца.

При этом в каталонском клубе высоко оценивают игровые качества Осимхена, однако в настоящее время его трансфер не входит в планы команды.

В минувшем сезоне нигерийский нападающий провел 33 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал восемь результативных передач.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.