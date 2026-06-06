"Бешикташ" определился с новым главным тренером

Футбольный клуб "Бешикташ" объявил имя нового главного тренера команды.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, стамбульский клуб достиг соглашения с итальянским специалистом Винченцо Итальяно.
Сообщается, что Итальяно уже прибыл в Стамбул для завершения всех формальностей и начала работы с командой.
Перед новым наставником будет поставлена задача вернуть "Бешикташ" в борьбу за самые высокие места в чемпионате Турции и успешно выступить на международной арене.
Ожидается, что в ближайшее время клуб представит специалиста официально и раскроет детали контракта.