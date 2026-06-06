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"Монако" близок к выкупу Ансу Фати у "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2026 01:28
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"Монако" близок к выкупу Ансу Фати у "Барселоны"

Футбольный клуб "Монако" согласовал с "Барселоной" условия трансфера вингера Ансу Фати.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стороны близки к окончательному оформлению сделки по переходу испанского футболиста.

По информации источника, сумма трансфера составит 11 миллионов евро.

Минувший сезон 23-летний игрок провел в составе монегасков на правах аренды и сумел убедить руководство клуба в необходимости полноценного выкупа контракта.

Ансу Фати является воспитанником академий "Севильи" и "Барселоны". На взрослом уровне он выступал за каталонский клуб, а также защищал цвета английского "Брайтона". Кроме того, футболист имеет опыт выступлений за сборную Испании.

В прошедшем сезоне вингер провел 30 матчей во всех турнирах и отметился 12 забитыми мячами.

Ожидается, что о завершении сделки будет объявлено официально в ближайшее время.

İdman.Biz
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