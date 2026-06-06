"Ливерпуль" отказался отпускать своего таланта в "Баварию"

Футбольный клуб "Ливерпуль" не намерен расставаться с молодым вингером Рио Нгумоа, несмотря на интерес со стороны "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, руководство английского клуба считает 17-летнего футболиста неприкосновенным игроком и не рассматривает варианты его продажи.

По информации источника, в "Ливерпуле" видят в Нгумоа одного из ключевых футболистов долгосрочного проекта, поэтому у потенциальных претендентов практически нет шансов на осуществление трансфера.

В прошедшем сезоне молодой вингер провел 30 матчей за основную команду "красных" и отметился двумя забитыми мячами.

Контракт Нгумоа с "Ливерпулем" рассчитан до завершения сезона-2027/28. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к талантливому игроку проявляет мюнхенская "Бавария".