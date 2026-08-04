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Еще одна ассоциация отозвала поддержку Инфантино

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 05:00
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Еще одна ассоциация отозвала поддержку Инфантино

Футбольная ассоциация Сербии отозвала письмо в поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на новый срок на посту президента ФИФА.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице организации в социальной сети X.

В ассоциации напомнили, что еще 25 мая письменно выразили поддержку Инфантино, однако впоследствии пересмотрели свою позицию.

"Тщательно рассмотрев события, которые серьезно подорвали репутацию и авторитет как ФИФА, так и ее президента, мы считаем отзыв нашей поддержки единственным логичным и рациональным шагом", - говорится в заявлении.

Сербская сторона также подчеркнула, что будущее мирового футбола должно строиться на прозрачности, взаимном уважении и широком консенсусе между конфедерациями и национальными ассоциациями.

При этом ассоциация заявила о готовности продолжать сотрудничество с ФИФА и УЕФА, отметив необходимость "нового доверия, нового подхода и нового лидерства" в мировом футболе.

Напомним, Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года.

İdman.Biz
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