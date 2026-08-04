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"Ньюкасл" отказал "Арсеналу" в трансфере лидера

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 04:29
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"Ньюкасл" отказал "Арсеналу" в трансфере лидера

Футбольный клуб "Ньюкасл" отклонил предложение "Арсенала" по трансферу полузащитника сборной Бразилии Бруно Гимараэса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, "канониры" предложили за 28-летнего футболиста 75 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 87,5 миллиона евро.

Ранее британские СМИ сообщали, что "Ньюкасл" оценивает своего игрока примерно в 100 миллионов евро.

Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся. По информации источников, сам Гимараэс заинтересован в переходе в "Арсенал".

İdman.Biz
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