"Аль-Хиляль" готов предложить Грилишу многомиллионный контракт

Саудовский "Аль-Хиляль" вступил в борьбу за полузащитника "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, клуб из Саудовской Аравии готов предложить 30-летнему футболисту зарплату в размере от 20 до 23 миллионов евро в год.

Главным конкурентом "Аль-Хиляля" считается мадридский "Атлетико". При этом испанский клуб не намерен форсировать переговоры, если "Манчестер Сити" не снизит запрашиваемую сумму за игрока или не согласится отпустить его в аренду с правом выкупа.

Интерес к Грилишу также проявляют несколько клубов MLS.

Минувший сезон английский полузащитник провел в "Эвертоне" на правах аренды. В 22 матчах он забил два мяча и сделал шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.