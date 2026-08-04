Стало известно, когда "Аякс" представит тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в "Аяксе".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, о переходе немецкого голкипера официально объявят сегодня.

По информации источника, 34-летний футболист уже прошел медицинское обследование в Амстердаме и присоединится к команде Мичела Санчеса на правах аренды. "Аякс" будет выплачивать 10 процентов зарплаты вратаря, тогда как оставшуюся часть оклада продолжит покрывать "Барселона".

"С тер Штегеном и Юлианом Брандтом мы станем сильнее. Это два отличных игрока, которые усилят нашу команду", - заявил главный тренер "Аякса".

Для немецкого голкипера это станет второй арендой подряд. Вторую половину прошлого сезона он провел в "Жироне", где сыграл лишь два матча из-за травмы задней поверхности бедра.