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"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 07:38
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"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Барселоны"

Футбольный клуб "Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" Феррану Торресу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, лондонский клуб находится в поисках нового форварда и уже запросил информацию о 26-летнем испанце.

По данным источника, "шпоры" переключили внимание на Торреса после неудачных попыток подписать Жуниора Крупи из "Борнмута" и Виктора Осимхена, финансовые требования которого оказались слишком высокими.

Сообщается, что в услугах нападающего также заинтересован "ПСЖ", где его переход одобряет главный тренер Луис Энрике. В свою очередь, "Барселона" рассчитывает получить за футболиста более 50 миллионов евро.

Торрес защищает цвета каталонского клуба с 2022 года. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 55 миллионов евро.

İdman.Biz
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