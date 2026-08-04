"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Барселоны"

Футбольный клуб "Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" Феррану Торресу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, лондонский клуб находится в поисках нового форварда и уже запросил информацию о 26-летнем испанце.

По данным источника, "шпоры" переключили внимание на Торреса после неудачных попыток подписать Жуниора Крупи из "Борнмута" и Виктора Осимхена, финансовые требования которого оказались слишком высокими.

Сообщается, что в услугах нападающего также заинтересован "ПСЖ", где его переход одобряет главный тренер Луис Энрике. В свою очередь, "Барселона" рассчитывает получить за футболиста более 50 миллионов евро.

Торрес защищает цвета каталонского клуба с 2022 года. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 55 миллионов евро.