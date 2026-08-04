Рашфорд тяжело пережил отказ "Барселоны"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд тяжело воспринял решение "Барселоны" отказаться от его полноценного трансфера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport, 28-летний англичанин рассчитывал остаться в каталонском клубе после завершения аренды, однако "сине-гранатовые" решили не активировать опцию выкупа за 30 миллионов евро.

По информации источника, Рашфорд успел наладить хорошие отношения с главным тренером Хансом-Дитером Фликом и партнерами по команде. Кроме того, минувший сезон стал для футболиста одним из лучших за последние годы с точки зрения результативности.

Отмечается, что ради продолжения выступлений за "Барселону" англичанин был готов пойти на снижение зарплаты, однако сделка в итоге не состоялась.