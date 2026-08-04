СМИ назвали дату свадьбы Роналду, но она пока не подтверждена

СМИ назвали дату и предполагаемое место церемонии Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Однако сами жених и невеста о свадьбе 8 августа пока не объявляли, сообщает İdman.Biz со ссылкой на digirpt.com.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вновь оказались в центре свадебной лихорадки. В зарубежных и российских СМИ появилась дата - 8 августа 2026 года. Предполагается, что церемония пройдет на родине футболиста, португальском острове Мадейра.

По опубликованной версии, венчание состоится в кафедральном соборе Фуншала, а праздничный прием - в отеле Savoy Palace. Эти сведения со ссылкой на британскую прессу приводят российские спортивные издания.

Есть важная оговорка: ни Роналду, ни Джорджина не подтверждали дату, место и состав гостей. Поэтому пока речь идет не об официальном объявлении, а о новой волне публикаций вокруг предстоящей свадьбы.

Что известно о церемонии 8 августа

Согласно сообщениям СМИ, пара якобы решила устроить свадьбу в Фуншале — городе, где родился Роналду. Церемонии приписывают закрытый характер: предполагается, что на нее пригласят родственников, друзей и представителей футбольного окружения спортсмена.

Выбор Мадейры выглядит логичным. Роналду тесно связан с островом: там работает посвященный ему музей, а аэропорт Фуншала носит имя футболиста. Однако правдоподобность места сама по себе не является подтверждением сообщения.

На официальных страницах Роналду и Джорджины приглашений, фотографий с подготовки или объявления о свадьбе 8 августа пока нет. Представители пары также публично не называли эту дату.

Почему сообщения о свадьбе вызвали путаницу

За несколько дней до появления версии о церемонии 8 августа в социальных сетях распространялась другая дата — 1 августа. Пользователи публиковали фотографию якобы официального приглашения и утверждали, что свадьба пройдет в португальском дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра.

Журнал HOLA эту информацию опроверг, сообщив, что разошедшееся по соцсетям приглашение не было подлинным. После этого возникла новая версия - уже с датой 8 августа и другой площадкой.

Такая последовательность заставляет осторожно относиться к подробностям. Пока пара не сделает заявление, сообщения о месте церемонии и программе праздника остаются неподтвержденными.

Что Роналду и Джорджина подтвердили сами

Помолвка пары состоялась в августе 2025 года. Джорджина показала кольцо и написала, что согласна выйти за Роналду замуж. Таким образом, намерение пары оформить отношения сомнений не вызывает.

Роналду и Родригес вместе около десяти лет. Они познакомились в Мадриде в 2016 году, когда Джорджина работала в магазине Gucci. Впоследствии она рассказывала, что их первая встреча произошла во время ее рабочей смены.

В интервью футболист говорил, что хочет выбрать для свадьбы подходящий момент, а его дочери поддержали предложение Джорджине. Но точный день церемонии тогда объявлен не был.

Где пройдет свадьба Роналду

Мадейра давно называлась одним из наиболее вероятных вариантов. Это родной регион футболиста и место, имеющее для него личное значение. Еще одним возможным вариантом СМИ считали материковую часть Португалии.

В публикациях о свадьбе 8 августа фигурируют кафедральный собор Фуншала и пятизвездочный Savoy Palace. Официальные представители этих площадок публично не подтверждали проведение церемонии.

Не получила подтверждения и информация о списке гостей. Появляющиеся в соцсетях перечни знаменитостей следует воспринимать как предположения, если они не сопровождаются заявлениями самих приглашенных.

Состоится ли свадьба 8 августа

На данный момент достоверно известно только то, что Роналду и Джорджина помолвлены и планируют пожениться. Дата 8 августа, Фуншал и Savoy Palace фигурируют в сообщениях СМИ, но официально не объявлены.

Предыдущая история с фальшивым приглашением показала, насколько быстро свадебные слухи становятся "фактом" в социальных сетях. Настоящим подтверждением станут публикация пары, заявление их представителей либо материалы непосредственно с церемонии.

До этого утверждать, что свадьба Роналду назначена именно на 8 августа, преждевременно. Но если новая версия окажется верной, главное семейное событие одного из самых известных футболистов мира может состояться уже в ближайшие дни.