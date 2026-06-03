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Флорентино Перес анонсировал громкий трансфер "Реала"

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 22:31
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Флорентино Перес анонсировал громкий трансфер "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о первом крупном трансфере перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS и El Español, глава "сливочных" заявил, что официальное объявление состоится уже в четверг.

"В этот четверг я объявлю о первом громком трансфере "Реала" на следующий сезон. Все знают, в чем заключается мой спортивный проект - иметь в составе лучших игроков и продолжать побеждать", - сказал Перес.

По итогам завершившегося сезона мадридский клуб занял второе место в чемпионате Испании, набрав 86 очков.

Ранее "Реал" также объявил дату президентских выборов, которые состоятся 7 июня. За пост главы клуба поборются действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

İdman.Biz
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