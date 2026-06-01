Цимикас намерен побороться за место в основе "Ливерпуля"

1 Июня 2026 08:15
Защитник Константинос Цимикас, который возвращается в "Ливерпуль" после аренды в "Рому", намерен проявить себя в составе "красных". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Уход из команды защитника Эндрю Робертсона может помочь Цимикасу закрепиться в основе мерсисайдцев. В январе английский клуб уже пытался вернуть грека из аренды досрочно, но римляне тогда отказались, поскольку не смогли найти футболисту замену.

В 25 матчах прошедшего клубного сезона Цимикас отдал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 4,5 млн.

İdman.Biz
