29 Мая 2026
29 Мая 2026 11:19
9
Вингер "Барселоны" попросил агента найти ему новый клуб

Вингер "Барселоны" Руни Бардгджи может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Феррана Корреаса, 20-летний шведский футболист уже сообщил своему агенту о желании сменить команду.

По информации источника, Бардгджи недоволен количеством игрового времени и рассчитывает продолжить карьеру в клубе, где сможет регулярно выходить на поле.

При этом сам футболист предпочитает вариант с арендой, а не полноценным трансфером.

Бардгджи перешел в "Барселону" летом прошлого года из "Копенгагена". В минувшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах под руководством Ханса-Дитера Флика, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, что до перехода в Испанию Бардгджи считался одним из самых перспективных молодых футболистов Скандинавии. Его трансфер в "Барселону" рассматривался как инвестиция в будущее, однако высокая конкуренция в линии атаки пока не позволила шведу закрепиться в основном составе.

