29 Мая 2026
RU

Сенегал снова обыграл Марокко на Кубке Африки

Мировой футбол
Новости
29 Мая 2026 10:43
20
Сенегал снова обыграл Марокко на Кубке Африки

Юношеская сборная Сенегала по футболу вышла в финал Кубка Африки U17, обыграв Марокко в драматичном матче.

Как сообщает İdman.Biz, полуфинальная встреча, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1, после чего сенегальцы оказались сильнее в серии пенальти.

Марокко спаслось в компенсированное время. Хозяева турнира получили право на пенальти, но не реализовали удар с точки. При этом марокканцы успели сыграть на добивании и перевели матч в серию пенальти.

В футбольной лотерее точнее оказались игроки Сенегала, которые выиграли серию со счетом 7:6 и пробились в финал. В решающем матче турнира команда сыграет против Танзании.

После финального свистка внимание болельщиков привлек не только результат, но и эпизод с участием игроков Сенегала и Марокко. На одном из кадров сенегальские футболисты подходят к расстроенному сопернику и натягивают ему футболку, чтобы вытереть слезы.

В соцсетях момент вызвал разные реакции. Одни болельщики восприняли его как жест поддержки после тяжелого поражения, другие увидели в эпизоде элемент троллинга на фоне напряженного футбольного соперничества между странами.

Дополнительный контекст матчу придает недавняя история противостояния Сенегала и Марокко на взрослом уровне. Ранее их встреча в финале Кубка Африки также сопровождалась спорным пенальти, напряженной концовкой и последующими юридическими разбирательствами.

Таким образом, юношеский полуфинал стал новым эмоциональным эпизодом в противостоянии двух сборных. На этот раз Сенегал добился победы на поле и продолжит борьбу за титул уже в финале против Танзании.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вингер "Барселоны" попросил агента найти ему новый клуб
11:19
Мировой футбол

Вингер "Барселоны" попросил агента найти ему новый клуб

Руни Бардгджи хочет получать больше игровой практики в следующем сезоне

Переговоры зашли в тупик: Конате уходит из "Ливерпуля"
09:13
Мировой футбол

Переговоры зашли в тупик: Конате уходит из "Ливерпуля"

Француз защищает цвета мерсисайдцев с лета 2021 года
Кейн возглавил рейтинг лучших игроков Европы
08:15
Мировой футбол

Кейн возглавил рейтинг лучших игроков Европы

На втором месте расположился его одноклубник Майкл Олисе
Пьеро Инкапье может перебраться в Ла Лигу
06:20
Мировой футбол

Пьеро Инкапье может перебраться в Ла Лигу

С сентября 24-летний футболист играет за "канониров" на правах аренды из "Байера"
Сын Карло Анчелотти возглавит "Лилль"
05:30
Мировой футбол

Сын Карло Анчелотти возглавит "Лилль"

В клубе Анчелотти-младший сменит француза Бруно Женезио, который не захотел продлевать контракт
"Атлетико" требует за Альвареса более € 120 млн
04:20
Мировой футбол

"Атлетико" требует за Альвареса более € 120 млн

Аргентинец дал понять, что хочет перейти в другой клуб

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках