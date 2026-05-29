Сенегал снова обыграл Марокко на Кубке Африки

Юношеская сборная Сенегала по футболу вышла в финал Кубка Африки U17, обыграв Марокко в драматичном матче.

Как сообщает İdman.Biz, полуфинальная встреча, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1, после чего сенегальцы оказались сильнее в серии пенальти.

Марокко спаслось в компенсированное время. Хозяева турнира получили право на пенальти, но не реализовали удар с точки. При этом марокканцы успели сыграть на добивании и перевели матч в серию пенальти.

В футбольной лотерее точнее оказались игроки Сенегала, которые выиграли серию со счетом 7:6 и пробились в финал. В решающем матче турнира команда сыграет против Танзании.

После финального свистка внимание болельщиков привлек не только результат, но и эпизод с участием игроков Сенегала и Марокко. На одном из кадров сенегальские футболисты подходят к расстроенному сопернику и натягивают ему футболку, чтобы вытереть слезы.

В соцсетях момент вызвал разные реакции. Одни болельщики восприняли его как жест поддержки после тяжелого поражения, другие увидели в эпизоде элемент троллинга на фоне напряженного футбольного соперничества между странами.

Дополнительный контекст матчу придает недавняя история противостояния Сенегала и Марокко на взрослом уровне. Ранее их встреча в финале Кубка Африки также сопровождалась спорным пенальти, напряженной концовкой и последующими юридическими разбирательствами.

Таким образом, юношеский полуфинал стал новым эмоциональным эпизодом в противостоянии двух сборных. На этот раз Сенегал добился победы на поле и продолжит борьбу за титул уже в финале против Танзании.