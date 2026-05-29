29 Мая 2026 09:13
Переговоры зашли в тупик: Конате уходит из "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате покинет английский клуб в статусе свободного агента. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X. Несмотря на то что в апреле футболист заявил, что сделка близка к завершению, "Ливерпуль" и Конате так и не пришли к соглашению.

Конате защищает цвета мерсисайдцев с лета 2021 года. В английский клуб он перебрался из немецкого "РБ Лейпциг". По данным СМИ, сумма трансфера составила € 40 млн.

В сезоне-2025/2026 защитник принял участие в 51 матче в составе мерсисайдской команды во всех турнирах. На его счету два забитых мяча — по одному в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА.

