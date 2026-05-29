"Атлетико" требует за Альвареса более € 120 млн

29 Мая 2026 04:20
"Барселона" намерена сделать первое предложение мадридскому "Атлетико" о покупке нападающего Хулиана Альвареса в размере около € 100 млн. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, "матрасники" хотят выручить с потенциальной продажи форварда значительно больше € 120 млн — суммы, которую "сине-гранатовые" заплатили за нападающего Антуана Гризманна в 2019 году.

Альварес дал понять, что хочет перейти в другой клуб.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Альвареса с "Атлетико" рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

