Чемпион Европы по футболу Фонте объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы по футболу в составе сборной Португалии, бывший капитан "Лилля" Жозе Фонте объявил о завершении карьеры в 42 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба французского клуба.

В прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах за португальский клуб "Каза Пия", в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее он также выступал за английские "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" и "Вест Хэм".

В составе сборной Португалии Фонте провел 50 матчей и забил один гол. С национальной командой он стал чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019).