29 Мая 2026
RU

Чемпион Европы по футболу Фонте объявил о завершении карьеры

Мировой футбол
Новости
29 Мая 2026 01:30
15
Чемпион Европы по футболу Фонте объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы по футболу в составе сборной Португалии, бывший капитан "Лилля" Жозе Фонте объявил о завершении карьеры в 42 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба французского клуба.

В прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах за португальский клуб "Каза Пия", в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее он также выступал за английские "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" и "Вест Хэм".

В составе сборной Португалии Фонте провел 50 матчей и забил один гол. С национальной командой он стал чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стало извество, где и когда пройдет юбилейная церемония вручения "Золотого мяча"
01:10
Мировой футбол

Стало извество, где и когда пройдет юбилейная церемония вручения "Золотого мяча"

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано
Бернарду Силва предпочел "Барселону" мадридским грандам
00:50
Мировой футбол

Бернарду Силва предпочел "Барселону" мадридским грандам

31-летний футболист подпишет с "сине-гранатовыми" контракт, рассчитанный до 2028 года
СМИ: Почеттино обсудил переход в "Милан"
00:30
Мировой футбол

СМИ: Почеттино обсудил переход в "Милан"

Его контракт с США действует до конца чемпионата мира
Мичел покинул пост главного тренера "Жироны"
28 Мая 23:10
Мировой футбол

Мичел покинул пост главного тренера "Жироны"

В следующем сезоне команда будет играть во втором дивизионе чемпионата Испании
Переход Гордона в "Барселону" не повлияет на будущее Рашфорда - СМИ
28 Мая 22:10
Мировой футбол

Переход Гордона в "Барселону" не повлияет на будущее Рашфорда - СМИ

"МЮ" не намерен пересматривать условия сделки и не будет рассматривать вариант с повторной арендой футболиста
Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи" - Романо
28 Мая 21:50
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи" - Романо

В минувшем сезоне Аллегри возглавлял "Милан"

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках