Стало извество, где и когда пройдет юбилейная церемония вручения "Золотого мяча"

Торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2025/26 по версии журнала France Football "Золотой мяч" пройдет 26 октября. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу УЕФА, 70-я, юбилейная церемония состоится в Лондоне.

В 2025 году обладателем "Золотого мяча" стал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле.

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу.