Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи" - Романо

Массимилиано Аллегри стал новым главным тренером "Наполи". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

58-летний специалист принял все условия, предложенные неаполитанским клубом, и скоро подпишет контракт. Сделка является завершенной.

В минувшем сезоне Аллегри возглавлял "Милан". Под его руководством "россонери" набрали 70 очков и заняли пятое место. Команда не квалифицировалась в Лигу чемпионов. "Наполи" при Антонио Конте заработал 76 очков и расположился на второй строчке.

Ранее стало известно, что "Милан" выплатит Аллегри и уволенному руководству более € 20 млн.