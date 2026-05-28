Мичел покинул пост главного тренера "Жироны"

"Жирона" объявила об уходе главного тренера команды Мичела. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба испанского футбольного клуба.

По итогам минувшего сезона Примеры "Жирона" набрала 41 очко и расположилась на 19‑й строчке турнирной таблицы. В следующем сезоне команда будет играть во втором дивизионе чемпионата Испании.

Мичел возглавил "Жирону" в 2021 году и вывел команду в высший дивизион. Вместе с испанским специалистом "Жирона" заняла третье место в сезоне‑2023/24 и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов, а Муньос был признан лучшим тренером сезона в чемпионате Испании.