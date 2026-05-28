Рубен Диаш поручил агентам изучить варианты перехода в другой клуб

28 Мая 2026 20:50
Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш чувствует себя некомфортно в команде после ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера и поручил агентам изучить варианты перехода в другой клуб. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, за ситуацией 29-летнего футболиста следят мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария". Диаш испытывает желание получить новый вызов, в связи с чем может покинуть "горожан" летом.

В нынешнем сезоне Диаш принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

